Трамп під час зустрічі з Байденом обговорив ситуацію в Україні
Новообраний президент США Дональд Трамп сьогодні зустрівся з нинішнім американським лідером Джо Байденом. Серед іншого вони обговорили ситуацію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп повідомив, що під час зустрічі з Байденом вони говорили про конфлікти на Близькому Сході, а також про війну в Україні.
"Я хотів - я запитав про його погляди, і він пояснив мені їх... Також ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося і що він думає. І він розповів мені про них, він був дуже люб'язний", - сказав Трамп.
Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це була перша їх зустріч після виборів президента.
У Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена з Трампом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.