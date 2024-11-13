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Трамп під час зустрічі з Байденом обговорив ситуацію в Україні

США, Середа 13 листопада 2024 23:11
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Трамп під час зустрічі з Байденом обговорив ситуацію в Україні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Новообраний президент США Дональд Трамп сьогодні зустрівся з нинішнім американським лідером Джо Байденом. Серед іншого вони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп повідомив, що під час зустрічі з Байденом вони говорили про конфлікти на Близькому Сході, а також про війну в Україні.

"Я хотів - я запитав про його погляди, і він пояснив мені їх... Також ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося і що він думає. І він розповів мені про них, він був дуже люб'язний", - сказав Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден прийняв у Білому домі майбутнього президента Дональда Трампа. Це була перша їх зустріч після виборів президента.

У Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена з Трампом.

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