ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена з Трампом

Вашингтон , Середа 13 листопада 2024 22:21
UA EN RU
У Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена з Трампом Фото: Дональд Трамп та Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден та Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах, провели змістовний обмін думками. Вони обговорювали важливі питання.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вони обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які стоять перед країною та світом", - розповіла Жан-П'єр.

За її словами, Байден також торкнувся важливих пунктів у планах Конгресу на перехідний період, у тому числі фінансування уряду та додаткового фінансування на випадок стихійних лих.

Також прессекретар уточнила, що Байден під час зустрічі з Трампом повторив своє запевнення у тому, що його адміністрація "забезпечить упорядкований перехід та мирну передачу влади".

Зустріч Байдена та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада відбулася перша зустріч президента США Джо Байдена та обраного президента США Дональда Трампа після того, як він переміг на виборах минулого тижня.

Переговори відбулися у Білому домі. Зокрема, Трамп подякував Байдену за плавний перехід влади.

Варто зауважити, що інавгурація Трампа запланована на 20 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Білий дім Дональд Трамп
NEWS
Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб
Росіяни на Куп'янському напрямку перевдяглися у форму ЗСУ під час штурму, - Генштаб
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа