У Білому домі розкрили деталі зустрічі Байдена з Трампом

Президент США Джо Байден та Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах, провели змістовний обмін думками. Вони обговорювали важливі питання.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Вони обговорили важливі питання національної безпеки та внутрішньої політики, які стоять перед країною та світом", - розповіла Жан-П'єр.

За її словами, Байден також торкнувся важливих пунктів у планах Конгресу на перехідний період, у тому числі фінансування уряду та додаткового фінансування на випадок стихійних лих.

Також прессекретар уточнила, що Байден під час зустрічі з Трампом повторив своє запевнення у тому, що його адміністрація "забезпечить упорядкований перехід та мирну передачу влади".