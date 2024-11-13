Трамп во время встречи с Байденом обсудил ситуацию в Украине
Новоизбранный президент США Дональд Трамп сегодня встретился с нынешним американским лидером Джо Байденом. Среди прочего, они обсудили ситуацию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трамп сообщил, что во время встречи с Байденом они говорили о конфликтах на Ближнем Востоке, а также о войне в Украине.
"Я хотел - я спросил о его взглядах, и он объяснил мне их... Также мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он рассказал мне о них, он был очень любезен", - сказал Трамп.
Напомним, что сегодня президент США Джо Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это была первая их встреча после выборов президента.
В Белом доме раскрыли детали встречи Байдена с Трампом.
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