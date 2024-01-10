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Трамп під час президентства обіцяв не допомагати ЄС у випадку війни, - єврокомісар

Фото: Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у 2020 році, колишній голова Білого дому Дональд Трамп обіцяв не допомагати Європі у разі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французького єврокомісара Тьєррі Бретона, якого цитує Politico.

За словами єврокомісара, під час зустрічі з президентом Єврокомісії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявляв про те, що НАТО, нібито, "мертве" й обіцяв вийти з Альянсу. 

"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас... До речі, НАТО померло, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", - процитував Трампа Бретон.

Про погрози Трампа Бретон розповів на заході в Європейському парламенті в Брюсселі, 9 січня, за кілька днів до того, як Республіканська партія проведе кокуси в Айові. 

 

Бретон, зі свого боку, наполягає на тому, що Європейський союз повинен посилити власні можливості щодо самооборони на тлі війни Росії проти України. Зокрема він оголосив про створення фонду у розмірі 100 млрд євро для нарощування виробництва озброєнь у блоці.

"Це був великий тривожний дзвінок (слова Трампа, - ред.), і він може повернутися. Тож зараз, як ніколи, ми знаємо, що, звісно, ​​ми самі по собі. Ми є членом НАТО, майже всі ми, звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко збільшити цю опору, щоб бути готовим до всього, що трапиться", - заявив Бретон. 

Вибори у США

Нагадаємо, чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній президент США Дональд Трамп.

Наразі відомо про те, що процедуру виключення Трампа з виборчих списків президентських виборів ініціювали в 34 штатах США.

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Сполучені Штати Америки