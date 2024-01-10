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Трамп во время президентства обещал не помогать ЕС в случае войны, - еврокомиссар

Фото: Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году, бывший глава Белого дома Дональд Трамп обещал не помогать Европе в случае войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французского еврокомиссара Тьерри Бретона, которого цитирует Politico.

По словам еврокомиссара, во время встречи с президентом Еврокомиссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявлял о том, что НАТО, якобы, "мертво" и обещал выйти из Альянса. 

"Вы должны понимать, что если на Европу нападут, мы никогда не придем вам на помощь и не поддержим вас... Кстати, НАТО умерло, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО", - процитировал Трампа Бретон.

Об угрозах Трампа Бретон рассказал на мероприятии в Европейском парламенте в Брюсселе, 9 января, за несколько дней до того, как Республиканская партия проведет кокусы в Айове. 

Бретон, со своей стороны, настаивает на том, что Европейский союз должен усилить собственные возможности по самообороне на фоне войны России против Украины. В частности он объявил о создании фонда в размере 100 млрд евро для наращивания производства вооружений в блоке.

"Это был большой тревожный звонок (слова Трампа, - ред.), и он может вернуться. Поэтому сейчас, как никогда, мы знаем, что, конечно, мы сами по себе. Мы являемся членом НАТО, почти все мы, конечно, у нас есть союзники, но у нас нет других вариантов, кроме как резко увеличить эту опору, чтобы быть готовым ко всему, что случится", - заявил Бретон.

Выборы в США

Напомним, что очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший президент США Дональд Трамп.

Пока известно о том, что процедуру исключения Трампа из избирательных списков президентских выборов инициировали в 34 штатах США.

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Соединенные Штаты Америки