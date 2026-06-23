Трамп перерахував "дуже поганих" союзників по НАТО під час війни з Іраном

Як відомо, низка країн НАТО відмовили Вашингтону у наданні доступу до військових баз на їхніх територіях в Європі задля військових маневрів США щодо Ірану. Відмовили союзники Трампу і в допомозі, що стосується дій в Ормузькій протоці.

"Вони не були із нами. Я кажу: якщо ми захищаємо їх від Росії, ми витрачаємо всі ці гроші, ми хочемо, можливо, допомоги по дрібницях... Вони кажуть: ні. Нерозумно говорити таке", - сказав президент США.

Він також конкритезував, хто із союзників по військовому блоку був "дуже поганим".

"Знаєте що? Італія була дуже поганою. Німеччина була дуже поганою, та інші країни", - підкреслив Трамп.

Окрім сказаного глава Білого дому вдався до критики глави уряду Британії Кіра Стармера, який оголосив про відставку.

Конфлікт США та Італії

Як відомо, раніше Трамп спрямував свою критику на адресу італійської прем'єрки Джорджі Мелоні за відмову допомагати в Ормузі. Конфлікт між політиками триває і досі - нещодавно після саміту G7 у Парижі Трамп та Мелоні знов вибухнули звинуваченнями на адресу один одного.

Президент США звинуватив італійську прем'єрку в тому, що вона надокучливо просила його зробити спільне фото на полях саміту G7, однак політикиня заперечила слова глави Білого дому.

Це, своєю чергою, призвело ще до певних наслідків - ряд чиновників Італії відхилили свої ділові візити до Штатів.