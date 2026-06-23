Трамп перечислил "очень плохих" союзников по НАТО во время войны с Ираном

Как известно, ряд стран НАТО отказал Вашингтону в предоставлении доступа к военным базам на их территориях в Европе для проведения военных маневров США в отношении Ирана. Союзники также отказали Трампу в помощи, касающейся действий в Ормузском проливе.

"Они не были с нами. Я говорю: если мы защищаем их от России, мы тратим все эти деньги, мы хотим, возможно, помощи в мелочах... Они говорят: нет. Неразумно говорить такое", - сказал президент США.

Он также конкретизировал, кто из союзников по военному блоку вел себя "очень плохо".

"Знаете что? Италия вела себя очень плохо. Германия вела себя очень плохо, да и другие страны", - подчеркнул Трамп.

Помимо сказанного глава Белого дома подверг критике главу правительства Великобритании Кира Стармера, который объявил об отставке.

Конфликт США и Италии

Как известно, ранее Трамп направил свою критику в адрес итальянского премьера Джорджи Мелони за отказ помогать в Ормузе. Конфликт между политиками продолжается до сих пор - недавно после саммита G7 в Париже Трамп и Мелони вновь обрушились с обвинениями друг на друга.

Президент США обвинил итальянского премьер-министра в том, что она настойчиво просила его сделать совместное фото в кулуарах саммита G7, однако политик опровергла слова главы Белого дома.

Это, в свою очередь, привело к определенным последствиям - ряд итальянских чиновников отменили свои деловые визиты в США.