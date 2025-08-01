Трамп перекидає два атомні підводні човни через ядерні погрози Медведєва

Погрози Медведєва

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкрай різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ щодо вторинних тарифів.

Зокрема, одіозний політик запевнив, що кожен ультиматум американського лідера - "це крок до війни" Росії зі США.

У відповідь Трамп підкреслив, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо звернув увагу, що ядерна війна між США і Росією - це "незбагненна річ". При цьому без використання "ядерки" у Росії немає жодних шансів проти США.

Голова Держдепу також звернув увагу, що росіяни "не дуже добре володіють звичайною зброєю".