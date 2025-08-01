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Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Трамп перебрасывает две атомные подлодки из-за ядерных угроз Медведева

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп отдал приказ перебросить две атомные подлодки из-за угроз одиозного замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

Он отметил, что угрозы Медведева являются "крайне провокационными". 

"Я приказал разместить две ядерных подводных лодки в соответствующих регионах на всякий случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям, надеюсь, это не будет одним из таких случаев", - подчеркнул Трамп. 

Угрозы Медведева

Напомним, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев крайне резко отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ о вторичных тарифах.

В частности, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум американского лидера - "это шаг к войне" России с США.

В ответ Трамп подчеркнул, что Медведеву нужно следить за словами, поскольку он "вступает на очень опасную территорию".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что ядерная война между США и Россией - это "непостижимая вещь". При этом без использования "ядерки" у России нет никаких шансов против США.

Глава Госдепа также обратил внимание, что россияне "не очень хорошо владеют обычным оружием".

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Дмитрий МедведевРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине