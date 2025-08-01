Трамп перебрасывает две атомные подлодки из-за ядерных угроз Медведева

Угрозы Медведева

Напомним, ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев крайне резко отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ о вторичных тарифах.

В частности, одиозный политик заверил, что каждый ультиматум американского лидера - "это шаг к войне" России с США.

В ответ Трамп подчеркнул, что Медведеву нужно следить за словами, поскольку он "вступает на очень опасную территорию".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что ядерная война между США и Россией - это "непостижимая вещь". При этом без использования "ядерки" у России нет никаких шансов против США.

Глава Госдепа также обратил внимание, что россияне "не очень хорошо владеют обычным оружием".