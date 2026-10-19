Трамп: переговори від України повинен вести не Зеленський

Трамп про Зеленського та війну

Трамп заявив, що Зеленський мав би давно врегулювати "цю війну".

"Якби він мене послухав, він би давно уклав набагато кращу угоду, і в нього б жили мільйон людей...", - каже президент США.

Тому він вважає, що "настав час комусь іншому вести переговори від імені України".

На думку Трампа, Зеленський не надто допомагає ситуації щодо закінчення війни.

"Ми багато дали Україні. Вони ж нам не дали нічого. Зеленський не надто допомагає ситуації. Гадаю, він не хоче її зупиняти", - каже Трамп.

Також президент США додав, що не хоче, щоб на війні Росії проти України гинули люди.