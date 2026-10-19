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Трамп: переговоры от Украины должен вести не Зеленский

23:01 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США снова заговорили о мирных переговорах про окончание войны России против Украины. Однако заявили, что их должен вести кто-то другой, а не президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, сообщает Rapid Response 47 в Х.

Трамп о Зеленском и войне

Трамп заявил, что Зеленский должен давно урегулировать "эту войну".

"Если бы он меня послушал, он бы давно заключил гораздо лучшее соглашение, и у него жили бы миллион людей...", - говорит президент США.

Поэтому он считает, что "пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины".

По мнению Трампа, Зеленский не слишком помогает ситуации для окончания войны.

"Мы многое дали Украине. Они же нам не дали ничего. Зеленский не слишком помогает ситуации. Думаю, он не хочет ее останавливать", - говорит Трамп.

Также президент США добавил, что не хочет, чтобы на войне России против Украины гибли люди.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп считает: Россия "ведет себя вполне нормально" в контексте войны против Украины и мирного процесса.

Кроме того, Трамп говорит, что отложил санкции против России, чтобы не сорвать мирные переговоры. Затягивание войны он связывает с президентом Владимиром Зеленским.

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