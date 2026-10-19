Трамп: переговоры от Украины должен вести не Зеленский

Трамп о Зеленском и войне

Трамп заявил, что Зеленский должен давно урегулировать "эту войну".

"Если бы он меня послушал, он бы давно заключил гораздо лучшее соглашение, и у него жили бы миллион людей...", - говорит президент США.

Поэтому он считает, что "пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины".

По мнению Трампа, Зеленский не слишком помогает ситуации для окончания войны.

"Мы многое дали Украине. Они же нам не дали ничего. Зеленский не слишком помогает ситуации. Думаю, он не хочет ее останавливать", - говорит Трамп.

Также президент США добавил, что не хочет, чтобы на войне России против Украины гибли люди.