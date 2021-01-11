Трамп передумал баллотироваться на пост президента США в 2024 году, - Politico

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Близкое окружение действующего президента США Дональда Трампа считает, что политик не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Ранее он в день инаугурации Джо Байдена хотел объявить о своем намерении участвовать в новой гонке.

Об этом пишет газета Politico.

В ноябре появилась информация, что Трамп планирует снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

Однако, как сообщают источники газеты, он начал отказываться от этой идеи, так как ему придется опубликовать дополнительную финансовую документацию, которая сделает его уязвимым для продолжающихся уголовных и гражданских расследований и судебных исков.

"Его не будет в 2024 году", - сказал друг Трампа.

Притом однопартийцы главы Белого дома уверены, что хоть Трамп и не будет снова участвовать в президентской гонке, он может иронизировать над этой темой.

Как писало РБК-Украина, ранее действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов.

Так, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе.

Ранее член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.