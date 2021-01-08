ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Это хорошо": Байден доволен, что Трамп не придет на инаугурацию

Пятница 08 января 2021 23:11
"Это хорошо": Байден доволен, что Трамп не придет на инаугурацию
Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Избранный президент США Джо Байден и президент Дональд Трамп договорились о том, что последний не должен присутствовать на инаугурации 20 января. Байден доволен тем, что Трамп не появится на мероприятии.

Об этом пишет CNN.

Также на инаугурации не будет присутствовать первая леди Мелания Трамп. Вероятно, 19 января Трампы покинут Вашингтон.

"По дороге сюда мне сказали, что он дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Это одна из немногих вещей, о которых он и я когда-либо договорились. Это хорошо, что он не появится", - сказал Байден.

Кроме того, Байден назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что последний не достоин занимать пост президента.

"Он превзошел даже мои самые худшие представления о нем", - добавил избранный президент.

Ранее стало известно, что Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

РБК-Украина писало, что ожидается, что вице-президент США Майк Пенс примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика инаугурация

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь