"Это хорошо": Байден доволен, что Трамп не придет на инаугурацию

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Избранный президент США Джо Байден и президент Дональд Трамп договорились о том, что последний не должен присутствовать на инаугурации 20 января. Байден доволен тем, что Трамп не появится на мероприятии.

Об этом пишет CNN.

Также на инаугурации не будет присутствовать первая леди Мелания Трамп. Вероятно, 19 января Трампы покинут Вашингтон.

"По дороге сюда мне сказали, что он дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Это одна из немногих вещей, о которых он и я когда-либо договорились. Это хорошо, что он не появится", - сказал Байден.

Кроме того, Байден назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что последний не достоин занимать пост президента.

"Он превзошел даже мои самые худшие представления о нем", - добавил избранный президент.

Ранее стало известно, что Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

РБК-Украина писало, что ожидается, что вице-президент США Майк Пенс примет участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена.