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Трамп передумав балотуватися на посаду президента США в 2024 році, - Politico

Вашингтон, Понеділок 11 січня 2021 01:31
Трамп передумав балотуватися на посаду президента США в 2024 році, - Politico
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Близьке оточення чинного президента США Дональда Трампа вважає, що політик не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах в 2024 році. Раніше він у день інавгурації Джо Байдена хотів оголосити про свій намір брати участь у новій гонці.

Про це пише газета Politico.

У листопаді з'явилася інформація, що Трамп планує знову балотуватися в президенти в 2024 році.

Проте, як повідомляють джерела газети, він почав відмовлятися від цієї ідеї, через те, що йому доведеться опублікувати додаткову фінансову документацію, яка зробить його вразливим для триваючих кримінальних і цивільних розслідувань і судових позовів.

"Його не буде у 2024 році", - сказав товариш Трампа.

До того ж однопартійці глави Білого дому впевнені, що хоч Трамп і не буде знову брати участь у президентських перегонах, він може іронізувати над цією темою.

Як писало РБК-Украина, раніше чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає за можливе використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Так, відповідно 25-й поправці, віце-президент обійме посаду голови держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

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