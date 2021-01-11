Трамп передумав балотуватися на посаду президента США в 2024 році, - Politico

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Близьке оточення чинного президента США Дональда Трампа вважає, що політик не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах в 2024 році. Раніше він у день інавгурації Джо Байдена хотів оголосити про свій намір брати участь у новій гонці.

Про це пише газета Politico.

У листопаді з'явилася інформація, що Трамп планує знову балотуватися в президенти в 2024 році.

Проте, як повідомляють джерела газети, він почав відмовлятися від цієї ідеї, через те, що йому доведеться опублікувати додаткову фінансову документацію, яка зробить його вразливим для триваючих кримінальних і цивільних розслідувань і судових позовів.

"Його не буде у 2024 році", - сказав товариш Трампа.

До того ж однопартійці глави Білого дому впевнені, що хоч Трамп і не буде знову брати участь у президентських перегонах, він може іронізувати над цією темою.

Як писало РБК-Украина, раніше чинний віце-президент США Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає за можливе використання 25-ї поправки до Конституції Штатів.

Так, відповідно 25-й поправці, віце-президент обійме посаду голови держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня.

Раніше член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.