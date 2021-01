В Конгрессе начали готовить статьи об импичменте Трампа

Член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Это стало реакцией на беспорядки в Вашингтоне.

Об этом Омар написала в своем Twitter.

По ее словам, импичмент Трампа - вопрос сохранения страны.

"Я составляю статьи об импичменте. Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на своем посту, это вопрос сохранения нашей республики, и мы должны выполнить нашу присягу", - написала Омар.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.