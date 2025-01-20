Трамп у переддень інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні

Миротворчі обіцянки Дональда Трампа

Впродовж своєї передвиборчої кампанії, кандидат від республіканців і його команда неодноразово обіцяли закінчити війну в Україні за 100 днів.

З цією метою Трамп обіцяв зустрітися з і провести переговори з Володимиром Путіним.

У грудні новообраний президент США вже озвучував обіцянку закінчити війну в Україні та не допустити Третьої світової.

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