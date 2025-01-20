Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине

Миротворческие обещания Дональда Трампа

На протяжении своей предвыборной кампании, кандидат от республиканцев и его команда неоднократно обещали закончить войну в Украине за 100 дней.

С этой целью Трамп обещал встретиться с и провести переговоры с Владимиром Путиным.

В декабре новоизбранный президент США уже озвучивал обещание закончить войну в Украине и не допустить Третьей мировой.

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