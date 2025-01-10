Що казав Трамп про війну в Україні та Путіна: основні заяви

Обраний президент США Дональд Трамп уже не робить гучних заяв про швидкий мир для України. Його команда хоче знайти рішення за 100 днів, і, вочевидь, багато чого залежатиме від переговорів із Володимиром Путіним.

Про те, що каже Трамп про війну в Україні та Путіна за кілька днів до інавгурації, - в матеріалі РБК-Україна .

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Як змінювалася риторика Трампа про війну в Україні

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп часто казав про те, що добре ставиться і до Володимира Путіна, і до Володимира Зеленського, а також про "100%-ву гарантію" завершення війни протягом 24 годин.

Він наголошував на планах швидко покласти край війні (у разі своєї перемоги) ще до вступу на посаду. Зокрема, за допомогою прямих погроз Путіну обрушити ціни на нафту до 40 доларів, а Володимиру Зеленському - припинити військову допомогу. "Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну і Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", - повторив він.

У вересні він зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку, якого запевнив у бажанні домогтися "справедливого завершення війни". А після того, як став обраним президентом, його риторика поступово набувала більш прагматичного характеру. Хоча одним із пріоритетів першого дня на посаді президента (Day One) називав спробу посадити сторони за стіл переговорів.

Про це він говорив в інтерв'ю Paris Match після грудневої зустрічі із Зеленським у Парижі. "Я думаю, що нам потрібно вирішити українську проблему з Росією. Обидві країни втрачають таку кількість солдатів, у яку ніхто не може повірити", - сказав Трамп.

Пізніше на питання, чи покине він Україну, відповів, що єдиний спосіб "досягти угоди" - не залишити її сам на сам з агресором.

Що саме зробить Трамп і як діятиме, залишається під питанням. Багато в чому через те, що його "мирний план" досі невідомий, а можливі сценарії озвучують інші люди. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Переговори і зброя. Що говорять Трамп і його команда про закінчення війни в Україні".

За кілька днів до інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року, тема російсько-української війни залишається на порядку денному. На нещодавній пресконференції в Мар-а-Лаго Дональд Трамп заявив, що Москва наважилася на вторгнення після "некомпетентного" виведення американських військ з Афганістану 2021 року.

Тоді ж він сказав, що "розуміє почуття" Росії. Говорячи про причини війни, він назвав можливий вступ України до НАТО "значною проблемою для Росії протягом багатьох-багатьох років". І звинуватив президента Джо Байдена в тому, що той не відмовив Києву в євроатлантичній інтеграції.

"Це було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином Росія отримує НАТО просто біля свого порога...Насправді, у них (з Путіним, - ред.) була угода, а Байден її порушив. Угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших. Але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити в НАТО", - додав Трамп.

На сьогодні вже не лунають обіцянки завершити війну за 24 години. Його майбутній спецпредставник по Україні Кіт Келлог заявив, що спробує знайти рішення за 100 днів після інавгурації президента. Як пише Financial Times з посиланням на джерела, у команді Трампа ще не придумали, як вирішити російсько-українську війну. Тому не виключено, що військова підтримка України продовжиться і після 20 січня.

Що говорить Трамп про Путіна та яка його мета

Дональд Трамп часто апелює до хороших відносин із Путіним. Багато експертів вважають, що у нього особливе ставлення до авторитарних лідерів, з якими, на його думку, можна швидко укладати угоди.

А в серпневому інтерв'ю Ілону Маску, який пізніше стане членом його команди, він казав, що нібито намагався відмовити Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну. А напередодні виборів раптово розповів, що погрожував ударом по центру Москви. Неясно, коли могли мати місце такі погрози, російська сторона їх заперечує.

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш на Україну, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я збираюся вдарити в центр грьобаної Москви". Я сказав йому: "Ми друзі. Я не хочу це робити, але в мене немає вибору. По тобі так сильно вдарять, щоб збити ті чортові куполи прямо з твоєї голови", - сказав Трамп.

Він відкидав звинувачення в дружбі з Путіним і називав "хворими людьми" тих, хто вважає, що він друг Росії або російський шпигун. Після перемоги на виборах Трамп заявив, що для завершення війни необхідні переговори з Путіним і його нинішня риторика стосується можливої майбутньої зустрічі.

Під кінець 2024 року Путін заявив про готовність зустрітися в будь-який час. Як пише The Washington Post, імовірно така зустріч може відбутися в першій половині 2025 року, але надій на угоду, яка принесе швидкий справедливий мир Україні, мало.

Проблема в тому, що Путін не демонструє готовність до компромісів. За його словами, він нібито прагне завершення конфлікту, але водночас все ще планує реалізацію всіх завдань так званої "спеціальної військової операції". Інакше кажучи, завершення конфлікту він бачить у поразці та капітуляції України.

У сигналах американської сторони Кремль бачить намір заморозити війну, перекласти військову підтримку України на плечі європейців і відкласти вступ до НАТО на 20 років. І відкидає подібні сценарії.

Український президент Володимир Зеленський не сумнівається, що Трамп зможе посприяти завершенню війни на прийнятних умовах. Але наголошує, що Путін шукатиме відмовки, щоб не сідати за стіл переговорів.

Нещодавно Трамп заявив про загрозу ще більшої ескалації російсько-української війни. На вчорашній зустрічі з губернаторами-республіканцями він натякнув, що зустріч із Путіним уже готується. "Він хоче зустрітися, і ми це організуємо... Він говорив про це публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривавий безлад", - заявив без п'яти хвилин 47-й президент США.

Російські медіа пишуть, що Кремль ще не отримував запитів від команди Трампа на таку зустріч. Але нібито готовий до неї без попередніх умов.

Детальніше про те, чого чекати в найближчі місяці, читайте в матеріалі РБК-Україна "Мир або нічого? Що Трамп готує Україні і чи є шанси на закінчення війни в 2025 році".

При підготовці тексту використовувалися: заяви Дональда Трампа, публікації Financial Times, The Washington Post і Reuters.