Трамп перед зустріччю з Зеленським: грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі

Президент США заявив, що ніби за шість місяців поклав край шести війнам. Трамп нагадав, що вів переговори та домігся звільнення з полону ХАМАС сотень заручників, які були відпущені до Ізраїлю і США.

"Ми побачимо повернення решти заручників тільки тоді, коли ХАМАС буде знищений!!! Чим швидше це відбудеться, тим більші шанси на успіх", - зазначив він.

Також Трамп нагадав про знищення американськими військовими ядерних об'єктів Ірану.

"Грайте, щоб перемогти, або не грайте взагалі", - наголосив президент США.