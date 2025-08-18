RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Трамп перед встречей с Зеленским: играйте, чтобы победить, или не играйте вообще

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп заинтриговал заявлением перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что нужно играть ради победы или не играть вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

Президент США заявил, что будто за шесть месяцев положил конец шести войнам. Трамп напомнил, что вел переговоры и добился освобождения из плена ХАМАС сотен заложников, которые были отпущены в Израиль и США.

"Мы увидим возвращение остальных заложников только тогда, когда ХАМАС будет уничтожен!!! Чем быстрее это произойдет, тем больше шансы на успех", - отметил он.

Также Трамп напомнил об уничтожении американскими военными ядерных объектов Ирана.

"Играйте, чтобы победить, или не играйте вообще", - подчеркнул президент США.

 

 

Встреча Зеленского и Трампа

Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она станет продолжением переговоров американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным, которые недавно прошли на Аляске.

Сначала президенты проведут разговор тет-а-тет, после чего к переговорам присоединятся европейские лидеры.

Вместе с Зеленским в США прибыли глава Еврокомиссии, генсек НАТО, премьер-министры Великобритании и Италии, президенты Франции и Финляндии, а также канцлер Германии.

По данным источников РБК-Украина, Зеленский уже встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Больше о встрече Зеленского и Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.

