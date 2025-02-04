Трамп перед зустріччю з Нетаньяху подивиться фільм про звірства ХАМАС, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп подивиться документальний фільм про звірства ХАМАС, вчинені 7 жовтня 2023 року. Це станеться перед тим, як він зустрінеться у вівторок із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як пишуть ЗМІ, згідно з даними видання Ynet, спецпосланець Трампа Стів Віткофф побачив кадри під час свого візиту до Ізраїлю минулого тижня і був шокований, вирішивши, що президент США також має їх подивитися.
Фільм, тривалістю 47 хвилин, містить добірку кадрів Армії оборони Ізраїлю з місця нападу ХАМАС 7 жовтня, під час якого приблизно 3000 терористів увірвалися через кордон до Ізраїлю, убили приблизно 1200 осіб і захопили 251 заручника, переважно мирних жителів, на тлі актів жорстокості та сексуального насильства. Для Трампа версія фільму буде скорочена до 20-30 хвилин.
The Times of Israel додало, що кадри, вперше показані іноземним журналістом в Ізраїлі 23 жовтня 2023 року, містять несамовиті сцени вбивств, катувань і обезголовлення під час бійні, організованої ХАМАС на півдні Ізраїлю. Зокрема, серед інших кадрів були необроблені відеозаписи з натільних камер терористів.
Нагадаємо, що перед інавгурацією Трампа між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто угоди про припинення вогню. 19 січня стартувала перша фаза документа, яка передбачає, що протягом 42 днів ХАМАС звільнить 33 ізраїльських заручників.
Пізніше у ЗМІ анонсували, що вчора, починаючи з понеділка 3 лютого, у Вашингтоні мають розпочатися переговори про другу фазу угоди щодо Гази. Зокрема, цього дня, Нетаньяху зустрівся зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.
Зустріч Нетаньяху і Трампа запланована на вівторок, 4 лютого. У неділю, перед посадкою на рейс, прем'єр Ізраїлю анонсував, що обговорюватиме з президентом США перемогу над ХАМАС, звільнення всіх заручників і протидію Ірану. Він також зазначив, що співпраця з адміністрацією Трампа може змінити вигляд Близького Сходу.
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