Нетаньяху заявив, що обговорить із Трампом "перемогу над ХАМАС" і не тільки

У вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться з Дональдом Трампом. Сторони обговорять "перемогу над ХАМАС", протидію Ірану і не тільки.

Як пишуть ЗМІ, сьогодні в неділю, Нетаньяху вилетів до Вашингтона. Перед посадкою на рейс він заявив, що співпраця з новою адміністрацією США може змінити вигляд Близького Сходу.

"(Зустрічі у США - ред.) будуть присвячені важливим, критичним питанням, які стоять перед Ізраїлем і регіоном - перемозі над ХАМАС, звільненню всіх наших заручників і розв'язанню проблеми іранської терористичної вісі у всіх її компонентах, вісі, яка загрожує миру в Ізраїлі, на Близькому Сході та в усьому світі", - анонсував Нетаньяху.

Крім того, разом із Трампом він обговорить розширення дипломатичних відносин з арабськими країнами.

Також виступаючи перед посадкою в літак, ізраїльський прем'єр зазначив, що він є першим іноземним лідером, який зустрічається з Трампом у Білому домі від моменту його інавгурації. Це, своєю чергою, є "свідченням міцності ізраїльсько-американського альянсу", а також свідченням міцної особистої дружби.

"Рішення, які ми ухвалили у війні, вже змінили вигляд Близького Сходу... Наші рішення і мужність наших солдатів перекроїли карту. Але я вірю, що працюю в тісному контакті з президентом Трампом, ми можемо перекроїти її ще більше, і в кращий бік. Я вірю, що ми можемо зміцнити безпеку, розширити коло миру і досягти чудової епохи миру за допомогою сили", - резюмував він.