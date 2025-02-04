Трамп перед встречей с Нетаньяху посмотрит фильм о зверствах ХАМАС, - СМИ

Как пишут СМИ, согласно данным издания Ynet, спецпосланник Трампа Стив Виткофф увидел кадры во время своего визита в Израиль на прошлой неделе и был шокирован, решив, что президент США также должен их посмотреть.

Фильм длительностью 47 минут, включает в себя подборку кадров Армии обороны Израиля с места нападения ХАМАС 7 октября, в ходе которого около 3000 террористов ворвались через границу в Израиль, убили около 1200 человек и захватили 251 заложника, в основном мирных жителей, на фоне актов жестоки и сексуального насилия. Для Трампа версия фильма будет сокращена до 20-30 минут.

The Times of Israel добавило, что кадры, впервые показанные иностранным журналистом в Израиле 23 октября 2023 года, включают в себя душераздирающие сцены убийств, пыток и обезглавливаний во время бойни, организованной ХАМАС на юге Израиля. В том числе, среди прочих кадров были необработанные видеозаписи с нательных камер террористов.