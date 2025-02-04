Трамп перед встречей с Нетаньяху посмотрит фильм о зверствах ХАМАС, - СМИ

Президент США Дональд Трамп посмотрит документальный фильм о зверствах ХАМАС, совершенных 7 октября 2023 года. Это произойдет перед тем, как он встретится во вторник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как пишут СМИ, согласно данным издания Ynet, спецпосланник Трампа Стив Виткофф увидел кадры во время своего визита в Израиль на прошлой неделе и был шокирован, решив, что президент США также должен их посмотреть.
Фильм длительностью 47 минут, включает в себя подборку кадров Армии обороны Израиля с места нападения ХАМАС 7 октября, в ходе которого около 3000 террористов ворвались через границу в Израиль, убили около 1200 человек и захватили 251 заложника, в основном мирных жителей, на фоне актов жестоки и сексуального насилия. Для Трампа версия фильма будет сокращена до 20-30 минут.
The Times of Israel добавило, что кадры, впервые показанные иностранным журналистом в Израиле 23 октября 2023 года, включают в себя душераздирающие сцены убийств, пыток и обезглавливаний во время бойни, организованной ХАМАС на юге Израиля. В том числе, среди прочих кадров были необработанные видеозаписи с нательных камер террористов.
Напомним, что перед инаугурацией Трампа между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня. 19 января стартовала первая фаза документа, которая предусматривает, что в течение 42 дней ХАМАС освободит 33 израильских заложников.
Позже в СМИ анонсировали, что вчера, начиная с понедельника 3 февраля, в Вашингтоне должны начаться переговоры о второй фазе сделки по Газе. В частности, в этот день, Нетаньяху встретился со спецпосланником США Стивом Виткоффом.
Встреча Нетаньяху и Трампа запланирована на вторник, 4 февраля. В воскресенье, перед посадкой на рейс, премьер Израиля анонсировал, что будет обсуждать с президентом США победу над ХАМАС, освобождение всех заложников и противодействие Ирану. Он также отметил, что сотрудничество с администрацией Трампа может изменить облик Ближнего Востока.
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