Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп озвучив, де відбудеться саміт G20 2026 року: чи запросять Росію

Фото: Трамп озвучив, де відбудеться саміт G20 2026 року (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт G20 2026 року відбудеться в Маямі, штат Флорида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прямого ефіру Білого дому.

Трамп оголосив, що саміт "Групи двадцяти" (G20) у 2026 році вперше за 20 років відбудеться у США, а місцем його проведення стане Маямі.

Президент США зазначив, що розглядає запрошення Росії на саміт G20. 

Саміт "Групи двадцяти" (G20) 2025 року

Саміт G20 2025 року відбудеться в Йоганнесбурзі у листопаді. Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі в ньому через політику Південно-Африканської Республіки, яка головує в організації впрововж 2025 року.

"Південна Африка робить дуже погані речі, - експропріює приватну власність, використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.) та боротьба зі зміною клімату", - повідомив Рубіо.

