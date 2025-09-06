RU

Трамп озвучил, где состоится саммит G20 2026 года: пригласят ли Россию

Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит G20 2026 года состоится в Майами, штат Флорида.

Трамп объявил, что саммит "Группы двадцати" (G20) в 2026 году впервые за 20 лет состоится в США, а местом его проведения станет Майами.

Президент США отметил, что рассматривает приглашение России на саммит G20.

 

Саммит "Группы двадцати" (G20) 2025 года

Саммит G20 2025 года состоится в Йоханнесбурге в ноябре. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в нем из-за политики Южно-Африканской Республики, которая председательствует в организации в течение 2025 года.

"Южная Африка делает очень плохие вещи, - экспроприирует частную собственность, использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития". Другими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность, - ред.) и борьба с изменением климата", - сообщил Рубио.

