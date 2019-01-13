Трамп відповів на звинувачення в приховуванні подробиць зустрічі з Путіним

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп заявив, що у нього немає потреби приховувати якусь інформацію про своїх розмовах з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає потреби приховувати якусь інформацію про свої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

Зокрема, журналістка попросила його прокоментувати статтю в газеті The Washington Post. Мова в ній йшла про спроби Трампа приховати зміст переговорів тет-а-тет з Путіним.

За його словами, він розмовляв з ним так само, як і з іншими світовими лідерами, оскільки це входить в коло обов'язків президента.

"У мене були такі розмови, які були у будь-якого президента США... У нас була відмінна бесіда. Ми говорили про Ізраїль, про забезпечення безпеки Ізраїлю, про багато інших речей. Я нічого не приховую", - заявив Трамп.

Крім того, Трамп звинуватив мільярдера Джефа Безоса, якому належить The Washington Post, у використанні газети для лобіювання своїх інтересів, для просування компанії Amazon.

Лідер США назвав звинувачення в змові його команди з РФ брехнею і вигадкою. На його думку, дуже соромно, що ця брехня забирає стільки часу і сил.

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post повідомляла, що під час зустрічі в 2017 році на полях саміту G20 в Гамбурзі з Путіним президент Сполучених Штатів приховував від членів адміністрації деталі перших переговорів сторін.