Трамп оцінив ідею участі першої леді в переговорах між Україною, США та РФ

Під час обговорення американський лідер зазначив, що дружина не долучатиметься до тристоронніх мирних переговорів.

Водночас він охарактеризував цю ідею як не найгіршу серед тих, які йому доводилося чути.

"Вона хоче врятувати дітей, і саме на цьому вона зосереджена", - наголосив президент США.