Трамп оцінив ідею участі першої леді в переговорах між Україною, США та РФ

Перша леді США Меланія Трамп не братиме участі в тристоронніх мирних переговорах між Україною, США та Росією, проте її головним фокусом залишається порятунок дітей.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rapid Response 47.
Під час обговорення американський лідер зазначив, що дружина не долучатиметься до тристоронніх мирних переговорів.
Водночас він охарактеризував цю ідею як не найгіршу серед тих, які йому доводилося чути.
"Вона хоче врятувати дітей, і саме на цьому вона зосереджена", - наголосив президент США.
Нагадаємо, що Дональд Трамп хоче, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін підписали мирну угоду на саміті G20 у Маямі.
Також стало відомо, що Путін на зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом заявив про нібито готовність Москви до нового раунду переговорів із Вашингтоном та Києвом.
Крім того, у Кремлі також озвучили ймовірні строки та формат дипломатичного процесу.
Зокрема, переговори щодо врегулювання війни планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі.