Трамп оценил идею участия первой леди в переговорах между Украиной, США и РФ

Первая леди США Мелания Трамп не будет участвовать в трехсторонних мирных переговорах между Украиной, США и Россией, однако ее главным фокусом остается спасение детей.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.
В ходе обсуждения американский лидер отметил, что супруга не будет приобщаться к трехсторонним мирным переговорам.
В то же время он охарактеризовал эту идею как не самую плохую среди тех, которые ему приходилось слышать.
"Она хочет спасти детей, и именно на этом она сосредоточена", - подчеркнул президент США.
Напомним, что Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 в Майами.
Также стало известно, что Путин на встрече с посланником президента США Стивом Виткоффом заявил о якобы готовности Москвы к новому раунду переговоров с Вашингтоном и Киевом.
Кроме того, в Кремле такжеозвучили вероятные сроки и формат дипломатического процесса.
В частности, переговоры по урегулированию войны планируют провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате.