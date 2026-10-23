Трамп оценил идею участия первой леди в переговорах между Украиной, США и РФ

В ходе обсуждения американский лидер отметил, что супруга не будет приобщаться к трехсторонним мирным переговорам.

В то же время он охарактеризовал эту идею как не самую плохую среди тех, которые ему приходилось слышать.

"Она хочет спасти детей, и именно на этом она сосредоточена", - подчеркнул президент США.