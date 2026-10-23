Трамп оценил идею участия первой леди в переговорах между Украиной, США и РФ

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Первая леди США Мелания Трамп не будет участвовать в трехсторонних мирных переговорах между Украиной, США и Россией, однако ее главным фокусом остается спасение детей.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.