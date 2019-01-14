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Трамп отрицает свой запрет обсуждать его встречи с Путиным

Новости » Политика    14.01.2019 - 17:52
Трамп отрицает свой запрет обсуждать его встречи с Путиным
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США назвал лживыми сообщения о возможном сговоре с РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "ничего не знает" о попытках скрыть от общественности детали его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Указано, что таким образом глава США отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что он якобы запретил своему переводчику обсуждать детали его встречи с Путиным с другими чиновниками администрации Белого дома.

Он также назвал лживыми сообщения о возможном сговоре с Россией.

Добавим, что обсуждение началось после публикации газеты Washington Post. В ней утверждалось, что Трамп якобы как минимум один раз хотел завладеть записями своего переводчика и давал ему указания не обсуждать переговоры с другими должностными лицами в его администрации.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп в понедельник заявил, что он никогда не действовал в интересах России.

Напомним, газета The New York Times, ссылаясь на информированный источник, сообщила, что ФБР проводило расследование относительно того, не составляет ли президент США угрозы для национальной безопасности.

При этом Белый дом резко отреагировал на сообщение издания о том, что ФБР начало расследовать, работает ли президент США Дональд Трамп на пользу России.

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Новости Украины Владимир ПутинДональд Трамп
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