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Трамп заперечує свою заборону обговорювати його зустрічі з Путіним

Новини » Політика    14.01.2019 - 17:52
Трамп заперечує свою заборону обговорювати його зустрічі з Путіним
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США назвав брехливими повідомлення про можливу змову з РФ

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "нічого не знає" про спроби приховати від громадськості деталі його переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначено, що таким чином глава США відреагував на повідомлення американських ЗМІ про те, що він нібито заборонив своєму перекладачеві обговорювати деталі його зустрічі з Путіним з іншими чиновниками адміністрації Білого дому.

Він також назвав брехливими повідомлення про можливу змову з Росією.

Додамо, обговорення почалось після публікації газети Washington Post. У ній стверджувалося, що Трамп нібито як мінімум один раз хотів заволодіти записами свого перекладача і давав йому вказівки не обговорювати переговори з іншими посадовими особами в його адміністрації.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп у понеділок заявив, що він ніколи не діяв в інтересах Росії.

Нагадаємо, газета The New York Times, посилаючись на інформоване джерело, повідомила, що ФБР проводило розслідування щодо того, чи не становить чи президент США загрози для національної безпеки.

При цьому Білий дім різко відреагував на повідомлення видання про те, що ФБР почало розслідувати, чи працює президент США Дональд Трамп на користь Росії.

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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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