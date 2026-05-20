Трамп отримав пожиттєвий захист від податкових перевірок

13:05 20.05.2026 Ср
2 хв
Заборонено також перевіряти родину Трампа
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Міністерство юстиції США назавжди позбавило податкову службу права перевіряти фінанси президента Дональда Трампа.

Міністерство юстиції США офіційно заборонило Податковій службі (IRS) проводити будь-які аудити щодо минулих податкових декларацій президента США Дональда Трампа, його родини та підконтрольних йому компаній.

Відповідний документ підписав виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш.

Що зазначено в документі

Згідно з документом, уряд США відтепер не може перевіряти:

  • будь-які податкові декларації Трампа, подані до понеділка, 19 травня;
  • будь-які питання, "які були порушені або могли бути порушені" в рамках попередніх перевірок.

Формулювання документа є максимально широким і фактично закриває будь-яку можливість податкового контролю щодо Трампа у майбутньому.

Як це пов'язано з угодою про врегулювання

Документ розширює угоду, яку Трамп уклав з IRS у понеділок. За її умовами, він погодився відмовитися від позову на 10 мільярдів доларів - компенсації за витік його податкових декларацій.

Натомість Міністерство юстиції створило спеціальний фонд на майже 1,8 мільярда доларів для виплат тим, кого торкнулося незаконне використання державних структур у політичних цілях.

Як повідомляло РБК-Україна, після першого року при владі рейтинг підтримки Трампа впав до 36% - найнижчого показника за поточний термін. Причина - стрімке падіння довіри до його економічної та зовнішньої політики. Виборці дедалі більше незадоволені наслідками військових дій і "тарифним хаосом".

Нещодавно Трамп розглядав масштабні кадрові перестановки в Кабінеті міністрів - під загрозою звільнення опинилися директор національної розвідки та міністр торгівлі.

