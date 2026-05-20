Трамп отримав пожиттєвий захист від податкових перевірок

Міністерство юстиції США назавжди позбавило податкову службу права перевіряти фінанси президента Дональда Трампа.
Міністерство юстиції США офіційно заборонило Податковій службі (IRS) проводити будь-які аудити щодо минулих податкових декларацій президента США Дональда Трампа, його родини та підконтрольних йому компаній.
Відповідний документ підписав виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш.
Згідно з документом, уряд США відтепер не може перевіряти:
Формулювання документа є максимально широким і фактично закриває будь-яку можливість податкового контролю щодо Трампа у майбутньому.
Документ розширює угоду, яку Трамп уклав з IRS у понеділок. За її умовами, він погодився відмовитися від позову на 10 мільярдів доларів - компенсації за витік його податкових декларацій.
Натомість Міністерство юстиції створило спеціальний фонд на майже 1,8 мільярда доларів для виплат тим, кого торкнулося незаконне використання державних структур у політичних цілях.
