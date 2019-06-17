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Трамп отреагировал на заявление Израиля о поселке в его честь

Новости » Политика    17.06.2019 - 04:35
Трамп отреагировал на заявление Израиля о поселке в его честь
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп заявил, что для него это большая честь

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра Биньямину Нетаньяху за честь, которую они проявили, назвав именем Трампа поселок на Голанских высотах. Об этом Трамп написал в Twitter.

Таким образом он отреагировал на то, что правительство страны присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп.

"Спасибо за эту великую честь!", - написал Трамп.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство страны присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп, в честь президента США Дональда Трампа.

Он также отметил, что решение о названии было принято в знак уважения к действиям американского президента, который признал Иерусалим столицей Израиля, а также признал суверенитет над Голанскими высотами.

Ранее РБК-Украина писало, что Лига арабских государств осудила признание Голанских высот территорией Израиля.

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Новости Украины ИзраильДональд Трамп
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