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Израиль назвал будущее поселение на Голанских высотах в честь Трампа

Новости » Политика    16.06.2019 - 21:50
Израиль назвал будущее поселение на Голанских высотах в честь Трампа
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Премьер-министр Израиля заявил, что это знак уважения к действиям американского президента

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство страны присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп, в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Израильский премьер заявил, что это событие станет историческим.

"Мы собираемся создать новое поселение, чего не было много лет, в честь президента Дональда Трампа", - заявил Нетаньяху.

Он также отметил, что решение о названии было принято в знак уважение к действиям американского президента, который признал столицей Израиля Иерусалим, а также признал суверенитет над Голанскими высотами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Лига арабских государств осудила признание Голанских высот территорией Израиля. Лидеры арабских государств, среди которых президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси, король Саудовской Аравии Салман ибн Аббдул-Азиз и президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, заявили о своем категорическом непринятии мер, которые могут подорвать суверенитет Сирии над Голанами.

 

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