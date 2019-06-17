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Трамп відреагував на заяву Ізраїлю про селище на честь нього

Новини » Політика    17.06.2019 - 04:35
Трамп відреагував на заяву Ізраїлю про селище на честь нього
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп заявив, що для нього це велика честь

Президент США Дональд Трамп подякував Ізраїлю та прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу за честь, яку вони виявили, назвавши імʼям Трампа селище на Голанських висотах. Про це Трамп написав у Twitter.

Таким чином він відреагував на те, що уряд країни присвоїв майбутньому населеному пункту на Голанських висотах ім'я Рамат-Трамп.

"Дякую за цю велику честь!", - написав Трамп. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що уряд країни присвоїв майбутньому населеного пункту на Голанських висотах ім'я Рамат-Трамп, на честь президента США Дональда Трампа. 

Він також зазначив, що рішення про назву було прийнято в знак поваги до дій американського президента, який визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, а також визнав суверенітет над Голанськими висотами.

Раніше РБК-Україна писало, що Ліга арабських держав засудила визнання Голанських висот територією Ізраїлю

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