Трамп відреагував на заяву Ізраїлю про селище на честь нього

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп заявив, що для нього це велика честь

Президент США Дональд Трамп подякував Ізраїлю та прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу за честь, яку вони виявили, назвавши імʼям Трампа селище на Голанських висотах. Про це Трамп написав у Twitter.

Таким чином він відреагував на те, що уряд країни присвоїв майбутньому населеному пункту на Голанських висотах ім'я Рамат-Трамп.

"Дякую за цю велику честь!", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що уряд країни присвоїв майбутньому населеного пункту на Голанських висотах ім'я Рамат-Трамп, на честь президента США Дональда Трампа.

Він також зазначив, що рішення про назву було прийнято в знак поваги до дій американського президента, який визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, а також визнав суверенітет над Голанськими висотами.

Раніше РБК-Україна писало, що Ліга арабських держав засудила визнання Голанських висот територією Ізраїлю.