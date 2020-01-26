Трамп отреагировал на возможность переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров с Ираном об отмене санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Отмечается, что Трамп против проведения подобных переговоров.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами и хочет отменить санкции. Спасибо, не надо!", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура. Генерал допустил грубые нарушения прав человека против демонстрантов в городе Машар.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов