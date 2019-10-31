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Госдеп США согласился предоставить документы по Украине

Новости » В мире     31.10.2019 - 12:40
Госдеп США согласился предоставить документы по Украине
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

Госдеп обнародует некоторые документы по Украине до 22 ноября

Государственный департамент США согласился предоставить некоторые документы, связанные с Украиной, в рамках расследования импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Госдеп согласился предоставить документы до 22 ноября согласно решению Федерального суда США. Сообщается, что иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая требовала предоставить документы, связанные с возможным давлением Трампа на президента Украины Владимира Зеленского и отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

На данный момент нет полного описания документов, которые будут обнародованы.

Напомним, в начале октября Конгресс потребовал от Госдепа документы, связанные с возможным давлением на украинское правительство в рамках расследования импичмента Трампа.

Позже Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что отправил письмо с ответом на запрос о документах в Конгресс. При этом он не раскрыл детали ответа. Представители Демократической партии предупредили Помпео, что отказ от выполнения запроса будет свидетельствовать об "осуществлении препятствий" расследованию и будет "потенциально неизбежным преступлением".

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