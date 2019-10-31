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Трамп відреагував на ухвалення резолюції щодо імпічменту

Новини » Політика     31.10.2019 - 19:26
Трамп відреагував на ухвалення резолюції щодо імпічменту
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Сьогодні було перше офіційне голосування в рамках процедури імпічменту

Президент США Дональд Трамп відреагував на затвердження резолюції про перехід до публічної фази процесу импічменту в палаті представників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зазначається, що Трамп негативно висловився щодо першого офіційного голосування в рамках процедури імпічменту.

"Це найбільша полювання на відьом за всю американську історію", - написав Трамп.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка офіційно підтримує розпочаті демократами розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. За відповідне рішення проголосували 232 депутати, проти - 186. Відзначається, що проти резолюції проголосували всі представники Республіканської партії США і двоє - від Демократичної. Резолюція пропонує комітетам по розвідці, фінансових послуг, іноземних справ, нагляду і реформи, доходах і витратах, а також юридичній продовжувати такі розслідування.

Раніше повідомлялося, що комітет з процедурних питань Палати представників Конгресу США оприлюднив текст резолюції, який формалізує процедуру імпічменту Трампа.

Як повідомляло РБК-Україна, колишній провідний радник Трампа у справах Росії і Європи Тім Моррісон дає свідчення в Конгресі в рамках розслідування про імпічмент. Показання Моррісона можуть зіграти ключову роль у розслідуванні.

Палата представників США ухвалила резолюцію на підтримку імпічменту Трампа Колишній співробітник Ради з нацбезпеки США свідчить у Конгресі
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
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