ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп відреагував на пожежу в Соборі Паризької Богоматері

Новини » Надзвичайні події    15.04.2019 - 20:58
Трамп відреагував на пожежу в Соборі Паризької Богоматері
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко

Президент США Дональд Трамп відреагував на пожежу в Соборі Богоматері в Парижі і заявив, що в цій ситуації потрібно діяти швидко. Про це він написав у Twitter.

"Так жахливо спостерігати за сильною пожежею у соборі Нотр-Дам-де-Парі у Парижі. Потрібно діяти швидко", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі загорівся Собор Богоматері. У відділі пожежної охорони повідомили, що ведеться велика операція. Представник мерії заявив в Twitter, що територія очищається.

РБК-Украина опублікувала фото з місця події. Також радник з питань культури посольства України у Франції опублікувала відео.

Зазначимо, собор останнім часом перебував на реставрації, біля стін будівлі були встановлені будівельні ліси. Як писала Le Parisien, у квітні будівельники вели роботи на даху будівлі, намагаючись відновити історичний вигляд шпиля.

РБК-Україна писало, що в результаті пожежі в торговому центрі в Бангкоку (Таїланд) загинули три людини і поранені щонайменше вісім чоловік.

У Парижі горить Нотр-Дам де Парі (онлайн) У Польщі анонсували візит Трампа
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України пожежаПарижДональд ТрампУкраїнська платформа "Собор"
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся