Трамп отреагировал на обвинения о возможном давлении на Зеленского

бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

The Wall Street Journal обнародовала данные, чтр Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Позже адвокат американского президента - Рудольф Джулиани - признал факт того, что просил власть Украины провести расследование относительно Джо Байдена. значально Джулиани отрицал этот факт.