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Трамп відреагував на звинувачення щодо можливого тиску на Зеленського

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За словами Трампа, він не сказав нічого неприпустимого

колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку передбачуваного розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

The Wall Street Journal оприлюднила дані, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

Пізніше адвокат американського президента - Рудольф Джуліані - визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. значально Джуліані заперечував цей факт.

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