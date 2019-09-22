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Байден призвал провести расследование возможного влияния Трампа на Зеленского

Новости » Политика    22.09.2019 - 01:05
Байден призвал провести расследование возможного влияния Трампа на Зеленского
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден расценил поступок Трампа как чрезмерное злоупотребление властью

Бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, в субботу призвал провести расследование давления президент Дональд Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о телефонном разговоре, в котором президент Трамп настаивал на том, чтобы его украинский коллега повлиял на расследование дела Байдена и его сына.

"Похоже, это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который просит помощи у Соединенных Штатов, спросить обо мне и намекать на расследование ... это возмутительно", - сказал Байден во время кампании в Айове.

Напомним, ранее бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

The Wall Street Journal обнародовала данные, чтр Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Позже адвокат президента Трампа - Рудольф Джулиани - признал факт того, что просил власть Украины провести расследование относительно Джо Байдена. Изначально Джулиани отрицал этот факт.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф БайденДональд Трамп
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