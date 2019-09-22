Трамп відреагував на звинувачення щодо можливого тиску на Зеленського

Фото: Днальд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

За словами Трампа, він не сказав нічого неприпустимого

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не сказав нічого неприпустимого під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито наполягав на розслідуванні діяльності колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський лідер заявив, що 25 липня він відмінно поговорив з президентом України Володимиром Зеленським і переконав, що у нього не буде проблем з адвокатом Рудольфом Джуліані щодо показань перед Конгресом.

За словами Трампа, Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії, "помилився, сказавши, що ніколи не розмовляв зі своїм сином".

"Він говорив зі своїм сином, він знову збрехав. Я не збираюся завдавати біль Байдену, але він зробив дуже нечесну річ", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку передбачуваного розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

The Wall Street Journal оприлюднила дані, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

Пізніше адвокат американського президента - Рудольф Джуліані - визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. значально Джуліані заперечував цей факт.