ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп відреагував на звинувачення щодо можливого тиску на Зеленського

Новини » Політика    22.09.2019 - 17:36
Трамп відреагував на звинувачення щодо можливого тиску на Зеленського
Фото: Днальд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

За словами Трампа, він не сказав нічого неприпустимого

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не сказав нічого неприпустимого під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито наполягав на розслідуванні діяльності колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський лідер заявив, що 25 липня він відмінно поговорив з президентом України Володимиром Зеленським і переконав, що у нього не буде проблем з адвокатом Рудольфом Джуліані щодо показань перед Конгресом.

За словами Трампа, Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії, "помилився, сказавши, що ніколи не розмовляв зі своїм сином".

"Він говорив зі своїм сином, він знову збрехав. Я не збираюся завдавати біль Байдену, але він зробив дуже нечесну річ", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку передбачуваного розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

The Wall Street Journal оприлюднила дані, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

Пізніше адвокат американського президента - Рудольф Джуліані - визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. значально Джуліані заперечував цей факт.

Байден закликав провести розслідування можливого впливу Трампа на Зеленського Трамп не піде на саміт з клімату на Генасамблеї ООН
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся