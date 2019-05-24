Трамп отправляет на Ближний Восток 1,5 тыс. военных

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток около 1,5 тыс. военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, американских военных отправят в основном в качестве защитной меры, на фоне обострения в отношениях с Ираном.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представители Демократической партии США пригласили бывшего главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана выступить с докладом в американском конгрессе относительно обострение в отношениях с Ираном.

Кроме того, старший дипломат Китая Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что недавние действия Соединенных Штатов нанесли ущерб интересам Китайской Народной Республики и его предприятий. Дипломат попросил Вашингтон проявить сдержанность в отношениях с Ираном.

Также верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта.