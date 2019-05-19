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Экс-глава ЦРУ выступит в конгрессе США по ситуации с Ираном

Новости » Политика    19.05.2019 - 10:21
Экс-глава ЦРУ выступит в конгрессе США по ситуации с Ираном
Фото: Джон Бреннан (Associated Press)

Бреннана пригласили представители Демократической партии

Представители Демократической партии США пригласили бывшего главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана выступить с докладом в американском конгрессе относительно обострение в отношениях с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, Бреннан, который является критиком Дональда Трампа, выступит перед американскими конгрессменами во вторник, 21 мая. Такое же приглашение демократы отправили бывшей сотруднице Госдепа Уэнди Шерман, возглавлявшей делегацию США на переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Кроме того, в тот же день Белый дом планирует провести закрытый брифинг для конгрессменов.

Напомним, ранее старший дипломат Китая Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что недавние действия Соединенных Штатов нанесли ущерб интересам КНР и его предприятий. Дипломат попросил Вашингтон проявить сдержанность в отношениях с Ираном.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве иностранных дел Бахрейна выступили с обращением к гражданам королевства, находящихся на территории Ирана и Ирака с призывом срочно покинуть эти страны.

Добавим, США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом. В американском ведомстве заявили, что коммерческие самолеты, которые совершают полеты над Персидским и Оманским заливами, должны учесть усиление военной активности и политической напряженности в регионе.

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