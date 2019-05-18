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Китай призвал США проявлять сдержанность в отношении Ирана

Новости » Политика    18.05.2019 - 19:10
Китай призвал США проявлять сдержанность в отношении Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

Китайский дипломат призвал США проявить сдержанность для избежания эскалации конфликта

Старший дипломат Китая Ван И во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что недавние действия Соединенных Штатов нанесли ущерб интересам КНР и его предприятий, поэтому он просит их проявить сдержанность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Ван И во время телефонных переговоров сообщил, что США не должны заходить слишком далеко в нынешнем торговом споре между двумя сторонами, а также добавил, что китайская сторона по прежнему готова разрешать все разногласия на равных путем переговоров.

Также китайский дипломат заявил, что они надеяться на то, что в ситуации с Ираном все стороны будут проявлять сдержанность и действовать аккуратно, чтобы избежать эскалации конфликта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Китай объявил о введении ответных пошлин на продукцию из США. В частности, Китай планирует ввести тарифы на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов, с 1 июня Китай установит тарифы на 5140 товаров из США.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

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