Трамп відправляє на Близький Схід 1,5 тис. військових

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що Штати відправлять на Близький Схід близько 1,5 тис. військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, американських військових відправлять в основному в якості захисної заходи, на тлі загострення у відносинах з Іраном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представники Демократичної партії США запросили колишнього голову Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Бреннана виступити з доповіддю в американському конгресі щодо загострення у відносинах з Іраном.

Крім того, старший дипломат Китаю Ван І під час телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео заявив, що недавні дії Сполучених Штатів завдали шкоди інтересам Китайської Народної Республіки та її підприємств. Дипломат попросив Вашингтон проявити стриманість у відносинах з Іраном.

Також верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не прагнуть обидві сторони конфлікту.