Трамп может отменить встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США ожидает от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам Трампа, он ждет от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом с нападением и захватом украинских моряков в Азовском море, который будет иметь "решающее значение".

"Отчет будет иметь решающее значение. Может быть, у меня не состоится встречи с Путиным. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - сказал президент США.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России Азовском море.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом.