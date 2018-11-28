ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп может отменить встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море

Новости » Политика    28.11.2018 - 01:14
Трамп может отменить встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США ожидает от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам Трампа, он ждет от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом с нападением и захватом украинских моряков в Азовском море, который будет иметь "решающее значение".

"Отчет будет иметь решающее значение. Может быть, у меня не состоится встречи с Путиным. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - сказал президент США.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России Азовском море.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом.

"Суд" в Крыму арестовал 15 украинских моряков Порошенко пытался связаться с Путиным для освобождения украинских военных моряков
Новости Украины Керченский мостДональд ТрампАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь