Трамп может отменить встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море

Президент США ожидает от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за агрессии РФ против украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам Трампа, он ждет от своей команды по национальной безопасности "полного отчета" в связи с инцидентом с нападением и захватом украинских моряков в Азовском море, который будет иметь "решающее значение".
"Отчет будет иметь решающее значение. Может быть, у меня не состоится встречи с Путиным. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще", - сказал президент США.
Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России Азовском море.
25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом.