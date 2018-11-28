Трамп може скасувати зустріч із Путіним через агресію Росії в Азовському морі

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Президент США чекає від своєї команди з національної безпеки "повного звіту" у зв'язку з інцидентом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може скасувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через агресію РФ проти українських кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зі слів Трампа, він чекає від своєї команди з національної безпеки "повного звіту" у зв'язку з інцидентом з нападом і захопленням українських моряків в Азовському морі, який матиме "вирішальне значення".

"Звіт буде мати вирішальне значення. Можливо, у мене не відбудеться зустрічі з Путіним. Мені не подобається ця агресія. Я не хочу цієї агресії взагалі", - сказав президент США.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії Азовському морі.

25 листопада в Азовському морі пограничні катери ФСБ Російської Федерації відкрили огонь по корабельної групі Военно-морских сил України. Три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом.

