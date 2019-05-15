Трамп отложит введение пошлин на европейские автомобили

Администрация Дональда Трампа собирается на полгода отложить введение пошлин на импорт автомобилей из ЕС. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на четыре источника, знакомых с соответствующими планами.

Издание напомнило, что еще летом прошлого года Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на все ввозимые в страну европейские автомобили, если Брюссель не снимет торговые барьеры и тарифы для американских товаров. Вашингтон тогда ввел пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Брюссель в ответ ввел тарифы на американские товары.

Ранее генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти заявил, что Европейский союз готов ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро, в случае если США введет дополнительные пошлины на европейские автомобили.

До этого в Евросоюзе заявили о готовности снизить до нуля пошлины на импорт товаров из США.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиакомпании Airbus. Сумма пошлин на европейские товары - 11 млрд долларов.

В предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения затронут товары, которые ввозят из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.